Olena Zelenska pide al mundo que no se acostumbre a la guerra de Rusia contra Ucrania

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a ukrinform.es

“No estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad, a nuestros territorios. No podemos perder nuestros territorios y estar tranquilos en el futuro. El agresor no se detendrá en una parte de nuestro territorio, no se detendrá hasta destruirnos por completo. Por lo tanto, no nos queda más remedio que luchar hasta el final por nuestra independencia, nuestra libertad”, dijo la primera dama.