El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, debe firmar la ley para que entre en vigor, una legislación aprobada en una votación con 73 votos a favor y 16 en contra que no incluye "el suministro o venta de píldoras del día después o cualquier tipo de anticonceptivo de emergencia", tal y como ha informado 'The New York Times'.