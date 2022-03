La ofensiva post-imperial ante la decadencia de Occidente

La etapa post-imperial sólo ve como cálculo eficiente, prolongar la guerra al infinito. El objetivo actual, que ya no concibe mantener nada estable, es destruir las estructuras políticas del mundo entero, para privar a todos los países de la posibilidad de reconstruirse. La etapa post-imperial redefine al poder mismo, pues ya no se trata de un poder “constructivo” sino del poder de acabar con todo. La fuerza imperial ya no pretende sostener nada sino se hace suicida: “en mi caída, que caiga el mundo entero y no quede nada en pie”.