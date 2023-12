El Odio del "¡Viva España!"

Publicado hace 2 horas por Califa79 a cronicalibre.com

A raíz de la crítica de un periodista por el "Viva España" que espetó el cantante de Taburete en la gala Forqué, empieza la persecución y el señalamiento por el comentario. Es la primera vez que escribo un artículo de opinión en primera persona, pero no me queda otra. Es repugnante el odio que he recibido por parte de tuiteros. En apenas una noche me han insultado y amenazado por encima de mis posibilidades. “Después de Ferraz tenemos que ir contra los periodistas”, ha llegado a decir uno.