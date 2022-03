¿Qué ocurre cuando hay una guerra en Alemania? ¿Deben luchar sólo los hombres? [DE]

A los hombres que huyen con la edad reglamentaria no se les permite cruzar las fronteras. . No importa si los hombres son padres, sufren enfermedades mentales o ya están traumatizados. Lo único que cuenta es la edad y el sexo. Alguien tiene que quedarse y defender la patria, esa es la lógica del presidente y también de muchas personas de Ucrania y otros países. No hay oposición u objeción a esto, no hay debate.