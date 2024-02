Publicado hace 3 horas por Pixmac a praza.gal

En 2017, la Xunta ocupó ilegalmente un terreno privado de más de 15.000 metros cuadrados no previsto inicialmente para la construcción de la Autovía do Morrazo con el fin de "liberar a la constructora del costoso transporte del terreno y los escombros sobrantes de la obra". a un lugar autorizado". Así lo estableció el tribunal, que condenó al Gobierno a sacar esas tierras del terreno ocupado y devolverlas a su propietario en el estado anterior.El Gobierno gallego incluso pidió al tribunal que le permitiera no cumplir la pena, pero este se negó.