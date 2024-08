Publicado hace 1 hora por zanguangaco a as.com

Cobrar el cubierto, no disponer de una carta o lista de precios física o no ofrecer agua del grifo de forma gratuita si así lo solicitan no están permitidas. Aunque parezca sorprendente, la normativa no permite mostrar los precios del establecimiento sin IVA, por lo que la advertencia ‘IVA no incluido’ no está permitida. Todos los precios que figuren en la carta o en la lista de precios deben mostrarse con el IVA añadido. En cuanto al cobro de propinas, cabe recordar que dejar una cantidad ‘extra’ del total es algo voluntario por parte del cli