Publicado hace 36 minutos por salvala a telecinco.es

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre un producto infantil tras recibir una advertencia del sistema de alerta rápida de productos peligrosos no alimentarios de la Unión Europea (Safety Gate). La alerta destaca la presencia no autorizada de '2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde', conocido como Lilial, en los ingredientes de la colonia infantil 'Star Nature fresas con nata'. Se trata de una sustancia que desde el 1 de marzo de 2022 no puede estar en ningún cosmético que se venda en la Unión Europea. Lil