Larpeirán a middleeasteye.net

Mientras Israel arrasa, la población de Gaza es aniquilada lenta y silenciosamente. Quienes financian y hacen esto posible son Estados Unidos y sus aliados europeos. No es Hamás ni el gobierno de Netanyahu quien tiene más sangre en sus manos en la actual masacre de palestinos e israelíes, es Occidente. Sí, combatientes palestinos llevaron a cabo un brutal ataque contra asentamientos israelíes en las afueras de la Franja de Gaza. Pero este ataque no surgió de la nada, sin previo aviso. No fue "gratuito", como Israel quiere hacernos creer.