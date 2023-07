Objetivo del neoliberalismo: privatización del cerebro

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a nuevatribuna.es

La privatización de nuestras cabezas nos ha convencido a todos de que la acción colectiva no tiene sentido, no produce nada, de que la única salvación de nuestros problemas existenciales y sociales es individual, que la única posibilidad de mejorar nuestras vidas no radica en cooperar y actuar juntos, sino en darnos codazos, abrirnos camino sin altruismo alguno, y que la única relación entre los seres humanos es la del mercado, es decir, entre cliente y proveedor por un lado y de competencia por otro, lo que nos obliga a mirar a...