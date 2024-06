Publicado hace 1 hora por carakola a actualidad-rt.com

The New York Times publicó este sábado el proyecto de acuerdo de paz que Rusia y Ucrania debatieron en 2022 en Estambul y no lograron firmar. La última versión del documento data del 15 de abril de 2022. "Los documentos fueron proporcionados por fuentes ucranianas, rusas y europeas, y confirmados como auténticos por participantes en las conversaciones y otras personas cercanas a ellos", reza el artículo del diario estadounidense.