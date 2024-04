Publicado hace 2 horas por blodhemn a genbeta.com

Se contrató a un nuevo director para la compañía y este despidió a mucha gente. Su nuevo jefe lo engaño, lo relegó de su cargo prometiendo un proyecto que no existía y luego lo despidió. El hombre, ante el anuncio de su despido, respondió: "vale, supongo que también tendrán que pagarme el despido". El director le dijo que sí, pero lo que no sabía es que correspondía una indemnización de 200.000 $. La empresa puso a un amigo del jefe que no sabía hacer las tareas y luego no encontraban sustituto.