Es posible que no te suene de nada el término DSM-5-TR pero, en esencia, se trata de la “biblia” de los trastornos psiquiátricos, un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que sirve de guía para los médicos a la hora de diagnosticar y tratar pacientes. Por ello, es fundamental que los autores de esta taxonomía psiquiátrica estén libres de vínculos con la industria. Un estudio publicado en The BMJ ha revelado pagos millonarios recibidos (pero no informados) a los autores por parte de la industria farmacéutica.