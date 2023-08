Nueve de las 16 zonas del acuífero de Doñana están en "estado de alarma"

Publicado hace 50 minutos por RaulUrdaci a publico.es

"Doñana se acerca a un punto de no retorno", apuntó este viernes la World Wildlife Fund (WWF). Las bajas precipitaciones y el calor inciden en el mal estado actual del acuífero. No obstante, WWF apuntó que esas no son las causas principales de que ese espacio protegido se encuentre en "una situación agónica", sino que "la sobreexplotación del acuífero por la agricultura intensiva y el robo del agua han empujado a Doñana al borde del colapso".