Nuevas normas de temperatura en los centros de trabajo

Publicado hace 21 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Hoy vas a leer y oír que el Gobierno ha prohibido poner el aire acondicionado a menos de 27 grados; pero sencillamente eso es mentira o, al menos, no es cierto en todos los casos ni en todos los locales. Lo que se ha publicado hoy mismo es un real decreto que ordena lo siguiente: “La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 ºC. La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 ºC.” Esta prohibición estará en vigor entre el 9/8/22 y el 1/11/23. No afecta a las (...)