El Ministerio de Sanidad y las principales sociedades científico-médicas tienen una nueva estrategia para abordar la detección y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), que no paran de crecer en España (y el resto del mundo). Acaban de elaborar una nueva guía que, entre otras muchas actuaciones, propone ampliar los cribados para detectarlas y dedica un capítulo específico a adolescentes y niños, algo que hasta ahora no existía.