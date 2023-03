En la nueva estación de Antequera no caben dos trenes de ancho convencional

Publicado hace 50 minutos por ojovirtual a andaluciacentro.com

CGT denuncia que en la nueva estación de tren de Antequera (Málaga) no se ha dejado espacio suficiente entre las vías para que entren dos trenes de ancho convencional, a pesar de existir sendas vías paralelas. "No hay gálibo suficiente para que dos trenes estén a la vez en la estación [..]. Se han tomado las medidas como si fuesen vías de ancho internacional y no 1,66 que es la que tiene el ancho nacional, el ancho ibérico. Eso supone que no haya espacio entre las dos vías para que dos trenes puedan estar estacionados simultáneamente"