Una nueva y escalofriante homofobia disfrazada de activismo LGBTQ [ENG]

Publicado hace 1 hora por unaqueviene a newsweek.com

"Rápidamente aprendí que no era el tipo correcto de "marica". No era más que otro varón gay "cis" (abreviatura de "cisgénero", una palabra que nunca había oído hasta que me la asignaron, normalmente como un insulto); en otras palabras, una reliquia privilegiada y no evolucionada del pasado. Después de todo, tenía mis derechos: el derecho a casarme, el derecho a servir abiertamente en el ejército, el derecho a asimilarme a esta sociedad opresiva, "cisheteronormativa" y patriarcal. Era el momento de dar paso a una nueva generación de "queer"."