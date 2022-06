“Es nuestro producto, son nuestras reglas”, afirma jefe de Gazprom

Publicado hace 43 minutos por Verdaderofalso a gestion.pe

El responsable del gigante ruso Gazprom, Alexéi Miller, defendió las decisiones de su grupo, que no deja de reducir las entregas de gas a Europa en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania y las sanciones occidentales contra Rusia. “Es nuestro producto, son nuestras reglas. No jugamos respetando reglas que no hemos fijado”, declaró Miller en el foro económico de San Petersburgo. “Rusia es un suministrador de energía fiable para los amigos de Rusia”, afirmó, pese a que la compañía ha repetido durante años que el grupo siempre sería fiable