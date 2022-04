Las nucleares se plantan y se niegan a pagar los 3.500 M extra del nuevo plan para desmontarlas

Publicado hace 1 hora por Kaprak63 a epe.es

El nuevo programa eleva ahora el gasto entre los 24.400 y los 26.500 M y las compañías no quieren asumir ese sobrecoste inesperado. “No vamos a pagar más de lo que acordamos”, apunta la patronal nuclear. “No podemos operar a pérdidas. Se puede hacer una temporada, pero no durante 10 años”, indica el presidente de Foro Nuclear, que rehúye de momento el debate sobre la ampliación de la vida de las centrales. “Tenemos un acuerdo y nosotros lo cumplimos… de momento. Si se quiere reabrir el debate no se puede esperar mucho, en un año o dos como máx