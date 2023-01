Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

Noelia ha recurrido en infinidad de ocasiones a ese organismo para informar y comunicar «que hay un vecino que rompe las normas de convivencia y que hay una sentencia judicial». «Pero la gerente me dice que pida yo el cambio de vivienda, que a la vecina no la van a echar», indica la inquilina denunciante, que añade que tras haber solicitado ella ese cambio de casa «se me ha denegado por no haber motivos».