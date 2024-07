Nocilla, qué problemilla

Publicado hace 53 minutos por La_Conquista_Del_Mundo a blogs.publico.es

He visto anuncios que vosotros no creeríais. He visto vender mujeres al peso como si fuesen patas de jamón y a tíos cachas marcando músculos y venas hasta en los párpados. No recuerdo si las jamonas femeninas anunciaban un perfume de otro mundo o un reloj de la hostia, puede que me esté haciendo lío y al final el relojero fuese el tío cachas. Todos esos eslóganes se perderán como gallos en un concierto de Bertín Osborne. Es hora de comprar.