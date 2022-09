No, Woody Allen no tiene intención de retirarse [INGLÉS]

Publicado hace 1 hora por PacificadorGeneracional a variety.com

El representante del cineasta ha matizado las palabras que llevaron al mundo a esperar su jubilación. “Woody Allen nunca dijo que se fuera a retirar, ni dijo que iba a escribir otra novela. Dijo que estaba pensando en no hacer películas, pues ahora esas películas van directamente o muy rápidamente al streaming y eso no le resulta agradable; él es un gran amante de la experiencia del cine. Actualmente no tiene intención de retirarse y está muy emocionado por estar en París rodando su nueva película, que será la número 50”.