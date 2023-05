No te van a subir el sueldo un 4% en 2023 porque lo diga el acuerdo de los “sindicatos” con la patronal

Publicado hace 35 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Desde el viernes estáis viendo y oyendo en los medios de comunicación lo que no es otra cosa que publicidad, sin pagar, de los “sindicatos” CC.OO. y UGT que dice que han acordado con la patronal unas subidas salariales del 4% en 2023, 3% en 2024 y 4% en 2025. Hace ya más de una semana que avisamos en nuestra cuenta de Twitter que se estaba preparando este paripé. Si nos siquieras en Twitter te habrías enterado antes. El guión del anuncio es el de siempre: “tú haces como que me pides, yo hago como que no te quiero dar, luego (...)