No todos los ucranianos son héroes

El drama de los jóvenes de Ucrania que, sin ser prorrusos, no quieren ir a la guerra Vista desde lejos, Ucrania es una tierra de héroes dispuestos todos a luchar en defensa de la patria. Ya me habían advertido al llegar al país, en la ciudad fronteriza de Lviv, que había un sector de la población que no, que había jóvenes que preferirían no jugarse la vida por la bandera, o por la democracia.