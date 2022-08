″No soy un traidor″: cómo hombres en edad militar consiguen abandonar Ucrania

Publicado hace 45 minutos por Verdaderofalso a dw.com

Desde el comienzo de la guerra, los hombres tienen prohibido salir de Ucrania, con algunas excepciones. A veces se utilizan para llegar al extranjero. Pero esto no siempre es legal. "Más tarde me enteré de que los contrabandistas suelen llevar a cuatro personas al río por 5.000 dólares cada una y les enseñan por dónde cruzar". En el acto, Anton fue reclutado por el ejército, pero no se le encontró una tarea adecuada. Así que regresó a su casa e hizo planes para escapar de nuevo.