“No soy un nazi”; Trump asegura que es lo opuesto

Publicado hace 34 minutos por Dragstat a eleconomista.com.mx

El candidato republicano intenta defenderse de lo dicho por John Kelly; lo hace un día después de un evento con tufo racista. "La nueva línea de Kamala (Harris) y su campaña es que todos los que no votan por ella son nazis. Somos nazis". Trump contó que su padre solía decirle que no usara nunca la palabra nazi ni Hitler y criticó a los demócratas por utilizar ambas. "Él es Hitler y luego dicen él es un nazi. Yo no soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi", afirmó en Georgia.