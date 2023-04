No son solo las filtraciones: el riesgo de que Ucrania se convierta en otro Irak

Publicado hace 16 minutos por Feindesland a elconfidencial.com

En aquel encuentro, el presidente Biden afirmó que "literalmente en juego no está solo Ucrania, está la libertad. La idea de que más de 100.000 soldados invadiesen a otro país, desde la Segunda Guerra Mundial, era impensable, nunca ha ocurrido". "Si hubieses añadido en Europa, la declaración habría sido defendible", explica Wertheim. "Tal vez estaba pensando en Europa, pero no lo dijo, aunque es difícil pensar que no se acordara de la invasión de Irak"