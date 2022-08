No solo nazis, sino ateos: Rusia cambia su narrativa interna para justificar la invasión de Ucrania

Publicado hace 35 minutos por zxspectrum a elconfidencial.com

"Para los ukronazis no hay moralidad, no razonan en tales categorías y son ateos de verdad. No temen el castigo de Dios por sus atrocidades. Muchos de los ukronazis son satanistas abiertos y seguidores de cultos misantrópicos". La propaganda interna rusa no se caracteriza precisamente por su sutileza, sino más bien por su apelación a las emociones, pasiones y narrativas del público ruso. Moscú ha elaborado sendos manuales en los que se “recomienda” a los medios de comunicación públicos dar un paso más allá y acusarlos de “ateos” e “impíos”.