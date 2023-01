"No solo es el frío, es que duermes alerta por si alguien te roba o te pega una paliza": el relato de Juan Carlos, una persona "sin hogar"

Publicado hace 1 hora por blodhemn a cadenaser.com

El centro de acogida de Juan Luis Vives no solo brinda alojamiento, también ofrece herramientas para que no se cronifique la segregación que sufren las personas en situación de calle.Juan Carlos se quedó en paro durante la pandemia, no pudo pagar el alquiler y no le quedó otra opción que vivir en la calle. Lo han estado cuidando en el centro tras una operación de cadera."Mientras estaba convaleciente, me llamó Uber para trabajar con ellos, tuve que decir que no... En cuanto me recupere del todo, tengo la esperanza de que me acabe saliendo algo"