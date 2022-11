Publicado hace 24 minutos por Andaui a coolt.com

A los efectos negativos de la pandemia, los guías de turismo privados cubanos suman otro obstáculo: la prohibición de su actividad. “No sé nada de la prohibición. Qué despiste. ¿Dónde salió? O tal vez ya no me acuerdo, porque han sido tantas malas noticias, una detrás de la otra”. La llamaremos Amaya, y no por su nombre real, porque su trabajo como guía de turismo por cuenta propia quedó explícitamente vedado hace más de un año.