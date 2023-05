No quiere salir a la calle con el uniforme de piloto por esta razón: "No sé qué me da más asco"

Publicado hace 28 minutos por Desideratum a lavanguardia.com

“¿El motivo por el que no me gusta salir a la calle con el uniforme de piloto? En la calle hay hombres”, empieza explicando la joven en el vídeo mientras se puede escuchar de fondo cómo un hombre con el que no quiere hablar no la deja en paz comentando sobre su uniforme de piloto. “No sé si me dan más asco las miradas de desaprobación, o las de deseo, aunque luego me mira una señora mayor de arriba abajo con los ojos como platos y una sonrisa en la boca y se me pasa todo lo malo”