No montes una empresa

¿Creéis que podríamos mantener un debate educado y constructivo sobre lo que ganan nuestras empresas y nuestros empresarios basado en cifras reales, sin dejarnos vencer por sesgos y prejuicios? Esto, ni más ni menos, es lo que os propongo esta bonita mañana. No tengo muy claro qué haré exactamente en el futuro, pero sí que —después de tomarme algún tiempo para mi y mi familia— me gustaría volver a emprender. Lo que no sé es si debería.