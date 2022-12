"No más que un truco": el príncipe Harry y Meghan Markle critican la disculpa del The Sun por la columna de Jeremy Clarkson

Publicado hace 1 hora por hatunruna a bbc.com

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, han criticado la disculpa del tabloide británico The Sun por una columna del presentador de televisión Jeremy Clarkson y la han calificado como "no más que un truco de relaciones públicas". La columna, en la que Clarkson dijo que odiaba a Markle "con cada célula", provocó más de 20.000 quejas ante el ente regulador de la prensa en Reino Unido y numerosas condenas de figuras públicas, entre ellas parlamentarios. Un portavoz de la pareja acusó a The Sun de sacar provecho y explotar ...