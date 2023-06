“No me hubiera subido al sumergible Titán”: James Cameron, director de la película 'Titanic' que realizó más de 30 expediciones a los restos del transatlántico

Publicado hace 3 horas por Grahml a bbc.com

Cameron aseguró en su entrevista con la BBC que tenía "muchas sospechas" sobre la tecnología que estaba usando OceanGate. "No me hubiera subido a ese sumergible", aseguró. Dijo que cualquiera que se aventure al naufragio del Titanic debe ser plenamente consciente de los riesgos, ya que "es un sitio muy peligroso". "Acepte esos riesgos, pero no se encuentre en una situación en la que no le hayan informado sobre los riesgos de la plataforma real en la que se está sumergiendo.