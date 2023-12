Publicado hace 59 minutos por nilien a theguardian.com

Artista fue humillada por las autoridades y la prensa tras interrumpir un embarazo, pero se niega a ser silenciada: En mayo tomé la decisión de usar píldoras abortivas para interrumpir un embarazo. No estaba asustada. He estado involucrada en el activismo LGBTQ+ y a favor del derecho a decidir en Polonia durante años, conozco mis derechos y sabía que no estaba infringiendo la ley (interrumpir el propio embarazo no es ilegal). Entonces, como miles de mujeres polacas cada año, pedí el medicamento on-line a Women Help Women, una fuente segura.