No existe el trabajo sin contrato

Publicado hace 10 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Muchos trabajadores, especialmente de los sectores más precarios y llenos de ilegalidades como la hostelería, se quejan de que “trabajo sin contrato”. O dicen que “no me han hecho contrato”, o dicen que “no me han dado el contrato”. Pero ese es uno de los errores de apreciación más graves que puede cometer un trabajador, por la sencilla razón de que legalmente siempre existe un contrato cuando se trabaja por cuenta ajena. Lo que pasa es que estos trabajadores confunden dos elementos que no son iguales: una cosa es el (...)