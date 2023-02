Publicado hace 56 minutos por Cuchipanda a cgtinformatica.org

Hace unos años, cada vez que un artículo nuestro sobre las malas condiciones laborales en una empresa random del sector de la consultoría de este país llegaba a Meneame teníamos que leer bastantes mensajes individualistas del tipo “pues yo he emigrado a X país porque me pagan más” o “yo me he cambiado de empresa a Y que es mucho mejor y me pagan más”. Esos mensajes, contrarios a cualquier atisbo de solidaridad y movilización, también los escuchábamos en nuestros centros de trabajo.