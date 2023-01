Publicado hace 1 hora por hecho a poderosos.eljuzgado.es

No importa que tengas una carrera, no importa que seas el mejor en el trabajo, no importa que cumplas con todas las leyes. Estás dentro del ganado del sistema, eres un numero sin ningún valor real, no eres nadie, el sistema te tratará como escoria si alguna vez lo necesitas.