"No te desanimes, hay un montón de pisos gays": denunciado un casero tras negar el alquiler a un joven por ser homosexual

Cuando el denunciante le reprochó su actitud homófoba, el dueño del piso le pidió que no fuera “intolerante”: “Pensaba que erais un poco más abiertos de mente”. “Si eres gay debes decírmelo. Vivo en esta casa y quiero elegir con quién convivo”. “Me gusta tu perfil y tengo amigos gays, pero prefiero no convivir con alguien homosexual, no me da comodidad (sic)”, le contesta en un mensaje de voz. “Igual que prefiero a una persona u otra por su turno de trabajo, elijo no convivir con personas gays. No es discriminación, son intereses personales”.