"No es un caso aislado, hay situaciones que les sobrepasan": así es el infierno de los profesores que quieren dejar de serlo

"He visto compañeros que son acusados por un par de alumnas de mirarlas mal y que acaban por ser superados y tener miedo de entrar en ese aula, porque se preguntan 'cómo voy a demostrar yo que no las miro mal'. No solo hay problemas para desarrollar nuestras clases, sino que tenemos que atender problemas que requieren una formación y unos recursos psicológicos específicos. Ahora ya no es solo que un alumno apruebe o suspenda, es cómo lo procesa, cómo se siente y cómo lo apoya la familia. No es un hecho aislado, muchos docentes se encuentran..."