Un niño de diez años atraca un banco en Alemania: «Si no me das el dinero, acabaré con todos»

Entró en la Sparkasse de Garben-Mitte poco después de las 11 a.m. del miércoles. Se dirigió al área de ventanillas y, tras recibir el simpático saludo de un empleado, que le preguntó en qué podía ayudarle, exigió que le entregaran todo el dinero de la caja. El empleado en cuestión tardó unos segundos en reaccionar y entonces profirió la amenaza: «Si no me lo das, tendrás que asumir las consecuencias». «Acabaré con todos» El figura tiene 9 o 10 años y, frustrado porque nadie parecía tomarle en serio, se marchó. Aún lo están buscando.