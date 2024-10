Publicado hace 24 minutos por Dragstat a noticiastrabajo.huffingtonpost.es

Los trabajadores extranjeros están ganando terreno. Hostelería, construcción, empleadas de hogar o personal de limpieza. El 63% de las personas que se marchan de nuestro país, tienen “al menos un Grado Universitario y sólo cuentan con él el 16% de los que llegan”. “Ya no vienen a hacer lo que no queremos hacer nosotros, vienen a hacer lo que no tenemos personas para hacer"."No hay personas que hagan éstas tareas y tienen que venir de fuera porque aceptan peores condiciones laborales”.