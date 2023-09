Ni fuera de España ni vendido: los 56.000 litros de aceite robado estaban a cinco minutos

Publicado hace 56 minutos por baraja a cordopolis.eldiario.es

A primera hora de este lunes, numerosos agentes de la Guardia Civil de Córdoba custodiaban los accesos a una almazara de Carcabuey. No era la primera vez que la visitaban. El pasado 8 de septiembre los agentes acudieron a la envasadora. Entonces, en el pueblo, no se le dio mucha importancia. Solo diez días antes de había producido el gran robo pero nadie sospechaba que el aceite de oliva sustraído no había salido del pueblo.