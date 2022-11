"Ni un centavo más a Ucrania": el polémico mensaje de Marjorie Taylor Greene en un mitin de apoyo a Donald Trump en EE UU (eng)

Publicado hace 37 minutos por Verdaderofalso a axios.com

Este viernes, en un mitin de apoyo al expresidente Donald Trump, una controvertida congresista prometió que "bajo los republicanos, ni un centavo más irá a Ucrania". Marjorie Taylor Greene, de 48 años, afirmó que si los republicanos retoman el control del Congreso en las elecciones intermedias del martes, no se incrementarán los fondos para Ucrania, ya que declaró que "nuestro país es lo primero". "Ucrania es importante, pero al mismo tiempo no puede ser lo único, y no puede ser un cheque en blanco", dijo.