Ni bebidas alcohólicas, ni comida basura, ni casas de apuestas: Mbappé se niega a posar con uno de los patrocinadores principales del Mundial de Qatar

Mbappé no solo ha sido protagonista por la faceta deportiva en el terreno de juego ante Polonia, también ha sido noticia por unos hechos producidos tras el encuentro. Acudió a recoger el premio que le reconoce como mejor jugador del partido entre Francia y Polonia. No obstante, se posicionó para la foto de un modo que tapaba el logo de la cerveza 'Budweiser', principal patrocinadora del Mundial de Qatar. El del PSG no quiere que se vea esa marca y no se le asocie a marcas de comida basura, casas de apuestas ni de bebidas alcohólicas.