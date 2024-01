Publicado hace 59 minutos por Delay a publico.es

La polémica se multiplicó y ahora ha saltado hasta medios y webs de otros países como The Independent, New York Post, Metro, Daily Mail, Us Weekly o BuzzFeed. Muchos de ellos destacan la respuesta de Vergara a Motos sobre su pronunciación de Modern Family y aseguran que la actriz "respondió perfectamente a la burla de un entrevistador sobre su acento".