El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha ordenado este viernes a Israel que tome medidas para evitar actos de genocidio en su guerra contra los militantes de Hamás en la Franja de Gaza, pero no ha exigido un alto el fuego inmediato, como había solicitado Sudáfrica. Este fallo ha suscitado múltiples reacciones. Entre ellas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha asegurado que la acusación "no solo es falsa, es indignante", aunque ha celebrado que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades.