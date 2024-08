Publicado hace 32 minutos por Delay a threadreaderapp.com

HerQles incluso atacó a uno de los familiares que pedían respeto a la víctima y a la familia de no usar la xenofobia en este crimen porque aún no se conocía el autor del crimen ni había ningún indicio para pensar en ello. Cargos de VOX y cuentas anónimas replicaban que en el hotel había menas. Cualquiera puede llamar al hotel y hablar con la responsable de la ONG para informarle como hice yo esta mañana. Los Menores Extranjeros No Acompañados están en centros tutelados, no hay ninguno en Mocejón.