Las negociaciones de la ley mordaza chocan con las resistencias del PSOE a limitar la arbitrariedad policial

La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue siendo una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes, lo que complica la previsión de que el texto esté aprobado antes del verano. La propuesta del Gobierno no gusta ni a unos ni a otros. Primero fueron los sindicatos de policía salieron a la calle para protestar contra las enmiendas de PSOE y UP por "imponer" una "reforma grillete". Después más de cien colectivos sociales reclamaron en 20 ciudades la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada".